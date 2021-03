Capaccio Paestum: Comune pronto ad ospitare 16 migranti Comune chiede fondi per ospitare minori non accompagnati

CAPACCIO PAESTUM. Comune pronto a chiedere risorse per il progetto Sprar – Siproimi legato all’accoglienza degli immigrati. Il termine ultimo per partecipare all’avviso pubblico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione è fissato per il 22 marzo. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di avviare progetti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Migranti: l’iniziativa di Capaccio Paestum

Qualora finanziato il progetto partirebbe da luglio e durerebbe un anno; 16 i minori non accompagnati che l’Ente ospiterebbe sul territorio.

Il Comune di Capaccio Paestum, oltre a garantire vitto e alloggio agli immigrati, attiverà una serie di servizi come la mediazione linguistico-culturale; l’orientamento e l’accesso ai servizio del territorio; l’insegnamento della lingua italiana e l’inserimento scolastico per i minori; infine attività di orientamento, tutela psico-socio-sanitaria.