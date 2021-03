Capaccio: controlli anticovid, scattano le multe

CAPACCIO PAESTUM. Nuovi controlli e nuove sanzioni sul territorio comunale. Gli uomini della polizia municipale, durante il weekend, sono entrati in azione in località Borgonuovo. Un’attività è stata chiusa e il titolare sanzionato. All’interno del bar, con la saracinesca semiabbassata, alcune persone stavano consumando al bancone, infrangendo le regole anticovid in vigore.

Pertanto gli uomini della polizia municipale hanno provveduto a far scattare il provvedimento sanzionatorio.

Ma non solo: gli agenti hanno anche scoperto che in un ristorante di Torre di Mare, alcuni avventori non rispettavano le normative anticovid. Qui è scattata unicamente la sanzione.

Proprio da Capaccio Paestum erano arrivate diverse segnalazioni durante il weekend: alcuni cittadini contestavano il mancato rispetto delle norme anticovid nei pressi di talune attività ma anche in alcune aree pubbliche della città.