Atena Lucana: dipendente va in pensione ma accetta di lavorare gratis Un modo per colmare le carenze di organico degli enti locali

ATENA LUCANA. Ancora una volta nel Vallo di Diano la disponibilità di un ex dipendente comunale a continuare a prestare servizio anche dopo il pensionamento contribuisce a sopperire la carenza di organico che da tempo sta creando non pochi problemi alla maggior parte dei Comuni del comprensorio.

Questa volta a rendersi disponibile a collaborare senza stipendio per un anno è stato un ex dipendente del Comune di Atena Lucana, Cataldino Cerullo, che, dopo essere andato in pensione nel mese di novembre dello scorso anno, ha accettato la proposta fattagli dal Comune.

Continuerà a svolgere a titolo gratuito l’incarico di collaborazione presso l’Area Economico-Finanziaria e l’Area Amministrativa Affari Generali e del personale e l’incarico di agente contabile in continuità con la medesima funzione che aveva svolto fino al pensionamento.