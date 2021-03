8 marzo: oggi è la Festa della Donna

E’ il 67° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 298 giorni.

Santi del giorno

San Giovanni di Dio (Religioso)

San Litifredo di Pavia (Vescovo)

San Ponzio di Cartagine (Diacono)

San Probino di Como (Vescovo)

San Senano (Abate)

San Teofilatto di Nicomedia (Vescovo)

San Veremondo (Abate)

Sant’Unfrido di Therouanne (Vescovo)

Santi Apollonio e Filemone (Martiri)

San Giovanni di Dio è il protettore di malati, infermieri, medici, cardiopatici, librai, rilegatori di libri e ospedali

Etimologia

Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad un figlio atteso e desiderato da tanto tempo e nato quando ormai si erano perse le speranze. E’ stato il nome di numerosi papi, monarchi e letterati. Giovanni è probabilmente il secondo nome maschile più diffuso in Italia (dopo Giuseppe) tra la popolazione adulta oltre ad essere stabilmente presente nella top 30 dei nomi più utilizzati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno

La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino.

Aforisma del giorno

Le matrone più sagge, a Roma, erano onorate di offrire fiori e corone al dio Priapo; e sulle sue parti meno oneste si facevano sedere le vergini al tempo delle loro nozze. (M. de Montaigne)

Oggi è

La Festa della Donna

Accadde Oggi

1817 – Fondata la Borsa di New York

1908 – L’incubo dell’influenza spagnola

Sei nato oggi?

Sei animato da grande amore e da inesauribile entusiasmo per la tua attività lavorativa. Ti occuperai di scienza, chimica, medicina e le tue capacità ti porteranno ad essere apprezzato e ammirato. Per quanto riguarda la vita affettiva, ti mostrerai schivo e riservato negli anni della giovinezza, ma in seguito i tuoi rapporti con l’altro sesso diverranno molto più disinvolti e spontanei.

Celebrità nate in questo giorno

1949 – Antonello Venditti

1938 – Bruno Pizzul