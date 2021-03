Opportunità di lavoro al Comune di San Mauro Cilento

SAN MAURO CILENTO. Il comune, retto dal sindaco Giuseppe Cilento, pronto ad avviare due concorsi per le categorie di accesso D e C, incarichi a tempo indeterminato. Nella fattispecie i posti assegnati da queste selezioni sono tre: due per la categoria D (profili di Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo Tecnico) e uno per la C (Istruttore Polizia Locale).

Una necessità, questa, poichè l’Ente deve colmare fondamentali posti vacanti in organico, così come diversi comuni del territorio, anche se la crisi, da questo punto di vista, è di tipo nazionale: servirebbe, infatti, un massiccio “turnover” nelle Pubbliche Amministrazioni.

Le assunzioni sono a tempo indeterminato, ma coprono un orario parziale (12 ore settimanali) per entrambe le categorie: è previsto anche il pagamento della tredicesima mensilità, oltre naturalmente all’indennità di vacanza contrattuale. Per candidarsi occorre essere maggiorenni, cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari secondo le modalità previste dalla legge 165/2001, disporre di idoneità fisica, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali, ed essere in possesso di lauree in giurisprudenza,Economia e Commercio, Scienze politiche ed economiche, Lettere e Pedagogia, Sociologia per il posto di Istruttore Direttivo Contabile, di ingegneria e archittettura per il posto di Istruttore Direttivo tecnico.

Per ciò che concerne invece la categoria C le condizioni sono pressochè le medesime, ma basta un titolo di studio di diploma di secondo grado ed essere in possesso della patente di guida B. Se le domande saranno superiore a 20 si terrà una preselezione con un test a risposta multipla di trenta minuti. Successivamente vi sarà il classico colloquio orale, per chi supererà il test. Le domande e i documenti dei candidati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.