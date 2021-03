Covid e disturbi oculari, ce ne parla il dottore oculista Umberto De Marco

Il COVID-19 è un virus della famiglia Coronavirus responsabile di diverse infezioni respiratorie e altamente contagioso che può provocare conseguenze lievi o severe.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i sintomi da COVID-19 sono:

febbre

tosse secca

stanchezza

dolori generali

mal di testa

congestione nasale

mal di gola

diarrea

Inoltre, nonostante sia meno comune, è stato riscontrato un legame fra congiuntivite e virus, dando vita a quella che viene chiamata “congiuntivite da Covid“.

Si manifesta in circa nell’1/3% delle persone infette.

Fra le persone colpite da COVID-19:

– l’83-99% è affetta da febbre

– il 59-82% è affetta da tosse

– dall’1 al 3% è affetta da congiuntivite (solitamente nella fase intermedia dell’infezione)

La congiuntivite è l’infiammazione della congiuntiva, la sottile membrana mucosa che riveste la parte anteriore del bulbo oculare (quella più esposta agli agenti esterni) e la superficie interna delle palpebre. Tale membrana è la barriera che isola l’occhio dall’ambiente esterno e svolge un duplice compito: proteggere le parti più interne dell’occhio da traumi o dall’ingresso di corpi estranei e facilitare lo scorrimento delle palpebre.

La congiuntiva ha la tendenza a infiammarsi spesso, proprio a causa della sua funzione protettiva e della sua posizione nella regione più esterna dell’occhio: può essere insomma facile bersaglio di traumi, infezioni, processi irritativi. Insorge allora, la congiuntivite, che si manifesta con vari sintomi, soprattutto bruciore, prurito e irritazione.

Può essere di forma batterica , virale o allergica

La forma batterica presenta delle secrezioni giallastre. Invece in quella stagionale si riscontrano delle emissioni di secrezioni bianche accompagnate da prurito. “Nella forma virale l’occhio è più arrossato ed è accompagnato dalla sensazione di avere all’interno un corpo estraneo, oltre ad una lacrimazione profusa ed una secrezione fluida ed acquosa. Quella batterica è quella classica: normalmente interessa tutti e due gli occhi, che in genere sono estremamente arrossati. Di solito ci si sveglia la mattina con gli occhi appiccicati da una secrezione di colore giallastro, tanto che le persone spesso fanno una certa fatica ad aprirli».

Le congiuntiviti allergiche sono dovute ad una ipersensibilità a sostanze esterne. Tali affezioni possono essere perenni o stagionali.

La congiuntivite che invece può essere causata dal Covid 19 è riconducibile a quelle virali. Normalmente colpisce un occhio solo, che in genere non diventa rosso fuoco, ma rimane leggermente rosato. Inoltre, non c’è la secrezione che appiccica la palpebra. Un’altra caratteristica è poi l’ingrossamento del linfonodo cosiddetto retroauricolare, a livello della mandibola, sempre dalla parte dell’occhio che si è arrossato».

La diagnosi precoce è, pertanto, fondamentale. La visita oculistica è necessaria per provvedere a fornire al paziente la terapia adatta in maniera tempestiva e mirata. Uno dei rischi è, infatti, vedere il complicarsi del quadro clinico oculare nel caso in cui non ci sia il giusto intervento e, addirittura, sovrapposizioni infettive

Studi sul COVID-19 hanno evidenziato che la congiuntivite appare in casi gravi, infatti solo lo 0,7% delle persone con sintomi lievi ha sviluppato questa condizione mentre fra coloro che hanno avuto sintomi gravi la percentuale si alza al 3%.

Il virus che causa il COVID-19 viaggia attraverso goccioline nell’aria rilasciate quando una persona con l’infezione starnutisce, tossisce o parla.

Nel momento in cui si respirano le goccioline, il virus entra dentro il nostro corpo e si replica.

Si può entrare a contatto con il virus semplicemente toccando delle superfici sulle quali si sono poggiate goccioline come tavoli o corrimano, per poi toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ormai infettate, o strofinando gli occhi con le mani

Il virus che nel 2003 provocò l’epidemia di SARS entrava nel corpo attraverso un enzima chiamato Enzima 2 convertitore dell’angiotensina (ACE2).

La ricerca pensa che con il COVID-19 accada lo stesso.

ACE2 si trova in diverse parti del nostro corpo: cuore, reni, intestino, polmoni, e la retina dell’occhio.

Il virus entra nelle cellule umane ingannandole e spacciandosi per un ACE2.

Una volta all’interno il virus si trova in un ambiente protetto e può replicarsi indisturbato .

Quando il virus raggiunge l’occhio può causare congiuntivite da Covid o altri disturbi oftalmici.

Proteggere gli occhi da eventuali goccioline di virus rimaste nell’aria aumenta sicuramente le chances di evitare il contagio.

I bambini e i ragazzi hanno ormai acquisito l’abitudine di indossare la mascherina e mantenere le distanze, ma gli occhi restano una porta di ingresso potenzialmente sempre aperta.

Quando l’occhio entra in contatto con le famose droplets – le goccioline espulse dal naso e dalla bocca – di una persona affetta da Covid, la diffusione del virus avviene, letteralmente, in un “battito di ciglia” (apriamo e chiudiamo gli occhi, in media, 20.000/30.000 volte al giorno). Dopodiché, il passaggio del virus dal naso alla gola è quasi immediato. Proteggere gli occhi da un possibile contagio diventa quindi una priorità.