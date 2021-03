Bellosguardo, rischio idrogeologico: comune richiede finanziamenti

BELLOSGUARDO. Il Comune, retto dal sindaco Giuseppe Parente, ha approvato due studi di fattibilità relativi alla necessità di mitigazione del rischio idrogeologico che interessano le località ”Isca” e ”Costa Dell’Olmo-Vetrali-Difesella”, avendo chiesto i finanziamenti al Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’apposito capitolato di spesa. Il primo progetto prevede un quadro economico di spesa di 2.500.000 euro (1.700.000 per l’esecuzione dei lavori), il secondo di 3.225.000 (lavori 2.270.000).

Per la prima strategia saranno realizzati interventi di adeguamento dei canali e delle difese spondali, consentendo il ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturale, per la seconda si parla della sistemazione precipuamente del reticolo idrografico, anche in questo caso vanno ripristinate le infrastrutture danneggiate cercando di aumentare il livello di resistenza per prevenire possibili frane.

Entrambe le opere sono inserite nel programma triennale delle opere pubbliche (obbligatorio per le spese oltre i 100.000 euro).