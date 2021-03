Zona Rossa, incontro col Prefetto di Salerno: “severità e visibilità dei controlli”

Si è tenuta in videoconferenza la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato e presieduto dal Prefetto Francesco Russo, per discutere su emergenza epidemiologica da Covid-19. Hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco di Salerno, i Sindaci delle 8 grandi città della provincia (popolazione superiore a 30.000 abitanti) e tutti i vertici provinciali dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza.

“Il tema principale della discussione – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – ovviamente è stato l’ingresso della Campania in zona rossa. Da lunedì 8 Marzo tutta la regione, e quindi anche la nostra provincia di Salerno, sarà in zona rossa. Abbiamo approfondito soprattutto la questione dei controlli del territorio che ho voluto chiedere proprio io in sinergia con i Sindaci. Infatti oltre a essere Presidente di Provincia sono anche Sindaco di San Valentino Torio e so bene quali sono le difficoltà di un adeguato monitoraggio del territorio. Quindi stiamo facendo squadra, Comuni e Provincia, per la gestione di questo difficile momento.

Due le parole d’ordine del Prefetto, che facciamo nostre: severità e visibilità dei controlli, in vista della zona rossa che è stata determinata soprattutto dalla natura particolarmente contagiosa delle varianti.

Ci saranno anche i controlli della Guardia di Finanza a partire da oggi che si aggiungeranno a quelli di Carabinieri e Polizia di Stato, oltre al nostro Corpo di polizia provinciale. È fondamentale ora rispettare le regole. Invito tutti i cittadini alla responsabilità e al senso civico, altrimenti non ne usciremo più.”