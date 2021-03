Serie C Gold: domani l’esordio della New Basket Agropoli Impegno interno al "PalaDiConcilio" per i cilentani

Dopo il lockdown finalmente si ritorna a giocare anche nella Serie C di pallacanestro. Un lungo stop che ha dato la forza e la voglia di ripartire proprio attraverso lo sport, una delle discipline più amate è pronta a dare un forte segnale per superare questo brutto periodo.

Serie C Gold: impegno casalingo per la New Basket Agropoli

La prima giornata del campionato di basket Serie C Gold Maschile Campania, riguardante il Girone B è pronta a scendere in campo, con la sfida tra New Basket Agropoli e Basket Lamezia al Palazzetto Andrea di Concilio di Agropoli domani alle ore 18:00, con gli uomini del tecnico Francesco Lepre hanno effettuato i tamponi anti-COVID, tutti negativi.

Le altre gare del primo turno

In contemporanea si giocherà anche Cercola Basket – Bim Bum Basket Rende al Palazzetto di Cercola, mentre il match tra Angri Pallacanestro – Pallacanestro Salerno al Palasport angrese non sarà disputata a causa di diversi casi di COVID19 nella rosa dei padroni di casa, che salteranno anche la prossima sfida contro il Bim Bum Basket Rende. Il comunicato dell’Angri Pallacanestro, inoltre, precisa che due settimane fa avevano riscontato un caso di positività, ma la quarantena non è bastata ed i casi sono aumentati.