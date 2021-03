Semafori a Capaccio Paestum, comune punta al ripristino

CAPACCIO PAESTUM. Più sicurezza mediante il ripristino dei semafori già presenti in città. L’amministrazione comunale pronta ad investire circa 25mila euro a tale scopo. A seguito di ricognizione da parte degli uffici comunali, sono risultati in avaria gli impianti di Santa Venere (in via Magna Grecia), quelli di Paestum (tra via Magna Graecia, via Nettuno e via Porta Giustizia), di Capaccio Scalo (tra viale della Repubblica, via Falcone e via Carlo Alberto dalla CHiesa), di Laura (incrocio tra Viale della Repubblica, via Lauira Mare, via Laura, via Gregorio) e, sempre in località Laura, quello all’incrocio tra via Poseidonia e via Laura Mare).

L’Ente ritiene necessari interventi necessari di ripristino e a garantire la messa in sicurezza completa delle intersezioni stradali. La spesa stimata è di 25150 euro.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha dato mandato al responsabile dell’area Lavori Pubblici di avviare l’iter per gli interventi; l’Ente dovrà individuare le fonti di finanziamento per eseguire i lavori.

Già lo scorso anno il Comune annunciò la volontà di intervenire per il ripristino degli impianti semaforici in alcuni punti della cittadini; ora un nuovo atto deliberativo.