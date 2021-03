Oroscopo: Capricorno, l’amore non va Oroscopo di domenica 7 marzo 2021

Ariete – Vi sentite più sicuri, dunque siete in grado di osare di più nel lavoro. Sentimenti da riscoprire.

Toro – Ci sono prospettive positive per questioni a breve scadenza. Sentimenti confusi, dovete riflettere.

Gemelli – Nel lavoro dovete impegnarvi per trovare nuove idee. Qualche incertezza nei sentimenti.

Cancro – Non prendete posizioni categoriche: potreste pentirvene. Vi sentite trascurati dalla persona amata

Leone – Difficoltà concrete da superare, soprattutto nel lavoro. Maggiore fiducia nel partner.

Vergine – Nel lavoro sarete costretti ad abbandonare la strada intrapresa. In amore si può migliorare

Bilancia – Siete in grado di mandare avanti le iniziative professionali programmate. L’idillio continua.

Scorpione – Il successo in campo professionale non si farà attendere. Imparate a manifestare i sentimenti.

Sagittario – I problemi che avete oggi nel lavoro si risolveranno in tempi brevi. L’amore vi aiuta.

Capricorno – Se ancora non avete le idee molto chiare non navigate a vista: siate prudenti. L’amore non va.

Acquario – Senza nuove sfide nella professione non vi sentite motivati. In amore conviene prendere tempo.

Pesci – Giocate d’astuzia e vedrete che il successo non tarderà ad arrivare. Continuano i successi in amore.