Covid: al via le vaccinazioni anche a Palinuro

Sono iniziate questa mattina le vaccinazioni anti covid anche a Palinuro. Dalle ore 8 al Saut, individuato come centro vaccinale, sono state vaccinate 200 persone over 80. Tutto si è svolto con le dovute precauzioni e la massima attenzione per evitare assembramenti e creare un’atmosfera di serenità per questo momento che crea si sa apprensione soprattutto tra i più anziani.

Sul posto tre agenti della polizia locale di Centola coordinati dal comandante Giuseppe Corsaro e 15 unità dei gruppi di protezione civile per la gestione e il controllo.

Tutto si è svolto nella più completa sicurezza e nessuno dei vaccinati ha accusato sintomi nei 15 minuti di osservazione post vaccino fanno sapere dal Saut.