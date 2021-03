Capaccio Paestum, domani inaugurazione di una nuova Casa dell’Acqua

CAPACCIO PAESTUM. Sempre più plastic free il comune, retto dal primo cittadino Franco Alfieri. Dopo il percorso nato con la prima “Casa dell’Acqua” sorta in Piazza Santini, l’amministrazione del centro della Piana del Sele, domani sabato 6 marzo, inaugurerà la quarta struttura in località Spinazzo, precisamente in Piazza Borgo, alle ore 12, con cerimonia nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Una scelta economica, questa, che molti comuni del territorio hanno intrapreso di recente, utile all’utenza (solo 5 centesimi di euro a litro) e amica dell’ambiente, che aiuta a ridurre sensibilmente il consumo di plastica.

Un percorso virtuoso che continua, in grado di riscontrare una considerevole ed attiva partecipazione dei cittadini. La strategia si intende anche di natura culturale poichè orientata alle politiche di risparmio ed alla riduzione dei rifiuti, contrastando la mentalità dello spreco che tanti danni crea all’ecosistema.