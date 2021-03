Dopo due settimane in ospedale, è morta l’82enne che sabato 20 febbraio, nel tentativo di accendere il camino utilizzando dell’alcool, rimase gravemente ustionata. Immediati i soccorsi. Per la donna fu necessario il ricovero in ospedale viste le gravi ustioni riportate.

Disposto il trasferimento al centro grandi ustionati di Napoli dopo un primo ricovero al “San Luca” di Vallo.

Proprio nell’ospedale partenopeo purtroppo è deceduta in mattinata.