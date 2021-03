Vaccini: svolta Campania? Regione prova a far da sé Mandato alla Soresa

Il presidente della Regione Campania, nella sua diretta Facebook della scorsa settimana, lo aveva annunciato: potrebbero esserci novità per i vaccini. Il Governatore Vincenzo De Luca aveva infatti preannunciato la volontà di far da sé. Poche le dosi inviate alla Campania, di qui la scelta di provare ad acquistarle bypassando il Governo.

Ed ecco che, al fine di aumentare le scorte a disposizione della popolazione, è stato dato mandato alla Soresa (Società Regionale per la sanità) di stipulare dei contratti con le aziende produttrici per provvedere ad un approvvigionamento regionale. Martedì scorso c’è stato il via libera da parte del governatore e della giunta.

Precedentemente il Consiglio regionale della Campania aveva dato l’ok per avviare la trattativa commerciale con la Russia per il vaccino anti-Covid Sputnik V che però non ha ancora ottenuto l’ok delle autorità farmaceutiche europee.