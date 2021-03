Troppi incidenti in via Belvedere ad Agropoli: al via messa in sicurezza

AGROPOLI. Troppi incidenti, nuova segnaletica e dissuasori in via Belvedere. La Polizia Municipale di Agropoli, guidata dal comandante Sergio Cauceglia, ha raccolto le sollecitazioni dei cittadini e del Comitato Moio, disponendo taluni interventi che hanno preso il via oggi. Lungo la strada, già teatro di numerosi sinistri, alcuni dei quali mortali, è iniziata in mattinata l’installazione di dissuasori ottici e sonori. Inoltre si procederà alla realizzazione di una nuova segnaletica, verticale e orizzontale.

I lavori in via Belvedere

Interessato il tratto di strada che va dalla rotatoria di via Moio (nei pressi del cimitero) a quella sita in via Belvedere, nei pressi del centro visite Trentova – Tresino. Qui sarà disposto anche il divieto di sorpasso e il limite a 30 km orari.

L’appello dei residenti

L’avvio degli interventi è stato accolto con soddisfazione dai cittadini della zona. Troppi i sinistri registrati, spesso causati dall’alta velocità. L’ultimo lo scorso gennaio quando un’auto finì fuori strada terminando la sua corsa contro un muro.

Ma l’elenco è lungo e purtroppo ci sono anche delle vittime. L’ultimo decesso la notte di Ferragosto del 2019 quando a perdere la vita fu un 19enne cilentano.