Ispani: per i cittadini un corso gratuito di dattilografia Ecco come partecipare

Dal Comune di Ispani giunge la notizia dell’avvio di un corso gratuito di e-learning per l’addestramento professionale per la dattilografia. Il corso è stato reso possibile attraverso la stipula di una convenzione con il centro C.S.P. (Centro Formazione Professionale) con sede in Capitello, presso l’ex edificio scolastico.

Il corso per la dattilografia fornisce un titolo valido anche per l’acquisizione di punteggio nei concorsi e ai fini di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo nelle istituzioni scolastiche. Il corso sarà gratuito per tutti i cittadini residenti nel Comune di Ispani.

Per qualsiasi informazione, anche relativa all’iscrizione, i cittadini interessati sono invitati a rivolgersi direttamente al C.S.P., tramite email (centrocspispani@gmail.com) oppure tramite numero telefonico (0973323358).