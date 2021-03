Sentiero degli innamorati ad Ascea: appello per la manutenzione

Dopo le polemiche sugli interventi di restauro del teatro di Velia, ancora al centro di numerosi dibattiti, nuove polemiche sono nate tra i cittadini di Ascea a causa dello stato di mantenimento del “Sentiero degli Innamorati”.

Il sentiero è stato inaugurato nel 2017 dopo un’importante opera di riqualificazione disposta dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dallo stesso Comune di Ascea.

Lungo 2 km e con un dislivello di circa 140 m, esso si addentra nei pressi della scogliera di Marina di Ascea ed offre uno degli scorci più belli sulla costiera cilentana, con viste mozzafiato e circondati da una rigogliosa vegetazione, tipica della macchia mediterranea.

Dopo il grande entusiasmo conseguente alla sua inaugurazione e il forte richiamo turistico che si registra annualmente, oggi c’è chi mette sotto accusa le condizioni del sentiero, in particolare del tratto iniziale

Infatti, nei pressi delle 12 passerelle e delle 8 piattaforme iniziali, risalta subito all’occhio lo stato di semi-abbandono. «Ai lati delle passerelle numerosi rifiuti sono stati abbandonati, mentre la struttura, in alcuni punti, presenta gravi cedimenti e mancanze di tegole di legno accatastate sulle piattaforme», segnala un cittadino che chiede interventi immediati.

In attesa di eventuali svolte e di pronto intervento per la sistemazione del sentiero, anche i cittadini e i visitatori sono tenuti a rispettare le regole comportamentali circa l’abbandono dei rifiuti in zone non idonee nel rispetto dell’ambiente, e del lavoro degli operatori ecologici e delle varie associazioni che ogni anno si impegnano per mantenere pulito il territorio cilentano.

In questi giorni, intanto, il Comune sta completando la sistemazione del lungomare, danneggiato dalle mareggiate invernali.