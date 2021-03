Sclerosi multipla: Caselle in Pittari a sostegno della ricerca

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari aderisce alle iniziative di solidarietà di AISM ONLUS, per contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca sulla sclerosi multipla.

In occasione della Festa della Donna, nei giorni 6, 7 e 8 Marzo 2021, sarà allestito uno stand in Piazza Olmo / Viale Roma, per la distribuzione delle erbe aromatiche dell’Associazione italiana sclerosi multipla.

Sclerosi multipla: come contribuire alla ricerca

La manifestazione benefica dell’AISM è organizzata sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Si potrà contribuire anche con la donazione attraverso un SMS SOLIDALE al numero 45512.

L’appello

“Quest’anno per la Festa della Donna diamoci una mano! Scegli Le Erbe Aromatiche di AISM e dona il tuo sostegno alle donne, le più colpite dalla sclerosi multipla. In attesa di tornare a colorare le piazze con i nostri fiori, le erbe aromatiche portano ovunque il gusto della solidarietà e ci permettono di continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla, per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti”, l’appello che arriva dal Cilento.