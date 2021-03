Cannalonga: il parco giochi diventerà un'”isola dello sport”

Cannalonga ha deciso di partecipare all’avviso pubblico ” Sport nei Parchi – Edizione 2020/2021″, promosso da Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 10 novembre 2020 per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto “Sport nei parchi”.

Il progetto si articola in due linee d’intervento. Quella a cui ha scelto di partecipare il Comune di Cannalonga ha l’obiettivo di creare nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da associazioni operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni, attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento.

Le associazioni, previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree impegnandosi, nel week end, ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65), grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione.

Cannalonga concederà gratuitamente un’area pubblica all’interno di un parco comunale interna ad un parco urbano, individuata, presso il Parco Giochi di via Carmine facilmente accessibile e prevalentemente pianeggiante e delle dimensioni superiori a 500 mq., priva di barriere architettoniche e compatibile urbanisticamente e dal punto di vista ambientale.