Siringhe abbandonate in via Taverne ad Agropoli: “intervenite”

Siringhe abbandonate in via Taverne ad Agropoli: “intervenite”

AGROPOLI. Diverse siringhe abbandonate dietro una cabina di telefonia. A segnalarle una cittadina di Agropoli dopo che una di queste, a causa del vento, le è caduta dinanzi mentre camminava sul marciapiede proprio di fronte la scuola “Rossi Vairo”.

L’episodio è stato registrato all’angolo tra via Taverne e viale Lazio.

Siringhe abbandonate: le polemiche

Non sono mancate polemiche sul caso. Non è la prima volta, infatti, che nella zona vengono trovate siringhe abbandonate. Nei mesi scorsi qualcuno le segnalò proprio in viale Lazio, a ridosso di alcune giostrine per bambine.

Decine, invece, furono rinvenute sotto un ponte, con il rischio che in caso di piena finissero in acqua e quindi venissero trasportate in mare.

“E’ questa la zona dove c’è una maggiore concentrazione di siringhe abbandonate. Capita spesso di ritrovarle – dice un residente – sarebbero necessari più controlli considerata anche la vicinanza della scuola”.

Ma l’appello dei cittadini è rivolto anche ai servizio sociali: “Esiste un problema e va affrontato come è stato fatto in passato con casi simili”.

L’allarme tossicodipendenti

Purtroppo il problema tossicodipendenti non è soltanto collegato alla presenza di siringhe abbandonate.

Da tempo, infatti, si registrano piccoli furti sul territorio commessi da tossicodipendenti che provano a rivendere la refurtiva proprio per acquistare sostanze stupefacenti.