Contrasto della povertà educativa, San Giovanni a Piro punta sulla cultura

SAN GIOVANNI A PIRO. Il comune, retto dal sindaco Ferdinando Palazzo, è tra quelli che ha scelto di candidare un progetto al bando “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri utile alle azioni di contrasto della povertà educativa dei più giovani, in linea con gli obiettivi della Child Guarantee, il programma pilota dell‘UNICEF realizzato in 7 Paesi dell’Unione Europea.

L’Ente del Golfo di Policastro, nella fattispecie, ha presentato la domanda nell’area C “Cultura,arte e ambiente”, incentrata sulla fruizione della bellezza e del patrimonio materiale ed immateriale del territorio, con un’offerta di iniziative educative importanti come l’accesso a biblioteche e musei, nonchè teatri e monumenti.

Per la realizzazione di questa fase l’Ente ha emanato un avviso pubblico indirizzato a soggetti privati, associazioni del terzo settore, imprese sociali, enti religiosi, che abbiano sviluppato una certa esperienza per quest’area tematica affinché collaborano per la concreta attuazione.