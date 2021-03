Sicignano, ladri in azione al cimitero

Ladri in azione a Sicignano degli Alburni. E’ successo la scorsa settimana ma nel weekend, quando è aumentato l’afflusso di visitatori per far visita ai defunti, ci si è resi conto del caso. Qualcuno era riuscito ad accedere al cimitero di Galdo e sottratto i portafiori di rame dalle tombe.

Non è la prima volta che si registrano tali episodi. Più volte, purtroppo, i cittadini hanno segnalato problemi simili.

Ciò accade non solo a Sicignano ma in diverse località: portafiori, tubi ed altri ornamenti vengono trafugati per sfruttare il materiale di cui sono composti.