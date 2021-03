Covid: a Monte San Giacomo stop al porta a porta

MONTE SAN GIACOMO. Stop alla vendita porta a porta. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco di Monte San Giacomo Raffaele Accetta. “In questo comune da qualche tempo si registra un vero e proprio boom di venditori porta a porta che in nome e per conto di varie imprese tentano di promuovere contratti di servizio di vario genere, in particolare nel settore della fornitura di energia elettrica e gas”. Ciò rappresenta un rischio in un momento di emergenza covid.

Ma non solo. C’è un ulteriore pericolo: quello delle truffe che pure si è registrato sul territorio.

Di qui la decisione del primo cittadino: da oggi vietato svolgere su tutto il territorio comunale attività di vendita porta a porta. Ciò almeno fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.