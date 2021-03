Campania, respinto ricorso: scuole restano chiuse

Le scuole in Campania restano chiuse. Lo ha deciso il Tar respingendo le istanze di misure provvisorie e urgenti presentate dal Codacons e da alcuni gruppi di genitori “No Dad”. Sul ricorso vero e proprio si deciderà nei prossimi giorni. L’ordinanza regionale n. 6 del 27 febbraio prevede lo stop alla didattica in presenza fino al 14 marzo, sostituendola interamente con la dad. Tra le ragioni della decisione la campagna vaccinale del personale scolastico ma anche la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del covid19.

Per il Tribunale Amministrativo l’ordinanza regionale risulta esplicitamente adottata alla luce di un quadro epidemico caratterizzato dalla diffusione delle cosiddette varianti del virus Covid19, connotate da maggiore diffusività nella popolazione anche più giovanile e che su tale circostanza risultano incentrate le valutazioni della Unità di crisi regionale.

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, spiega il Tar, appare quindi legittimamente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute e istruzione) di rango costituzionale.

I genitori “no Dad”, non si arrendono e scrivono al premier Mario Draghi “perché – si legge nella missiva – ”vogliamo che arrivi al Governo il grido di dolore dei bambini e dei ragazzi della Campania che ormai da un anno non vanno più a scuola”.