Oroscopo: Gemelli, evitate passi falsi

Ariete – Nel lavoro valutate se non sia il caso di cambiare strategia. Rapporti sentimentali intensi.

Toro – Si profilano grosse novità per la vostra attività: siate vigili. Un amore tormentato vi tiene in ansia.

Gemelli – Nel lavoro la situazione va definendosi, evitate passi falsi. I rapporti d’amore vanno addolcendosi.

Cancro – I superiori hanno fiducia in voi e nelle vostre possibilità. In crisi un rapporto affettivo.

Leone – Avete idee brillanti, determinazione e abilità organizzativa. Un legame affettivo va rafforzandosi.

Vergine – Se volete fare strada nel vostro lavoro non potete indietreggiare. L’amore non è un gioco.

Bilancia – Nei rapporti con i collaboratori le cose cominciano ad ingranare. In amore cogliete l’attimo.

Scorpione – Lasciatevi guidare da ispirazione e istinto: nel lavoro come negli affetti non sbaglierete.

Sagittario – Siete provati dalle battaglie e dalle partite perse. L’amore vi aiuterà a ritrovare la serenità.

Capricorno – Momento prezioso per portare avanti ambiziosi progetti. Più fiducia nella persona amata.

Acquario – Se qualcosa non va non date la colpa alla sorte: non vi siete impegnati troppo. Intesa in amore.

Pesci – Il clima lavorativo è piuttosto positivo: vi conviene darvi da fare. In amore clima non troppo propizio.