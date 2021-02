La ricetta: alici con le briciole

Le alici sono un alimento ricco di proteine e privo di grassi saturi. Per il suo contenuto di diversi minerali è ottimo per la funzione tiroidea e le malattie cardiovascolari vista anche la preziosa presenza di acidi grassi omega-3. Nella cultura cilentana è molto diffuso per il suo gusto deciso ma allo stesso tempo delicato. L’alice è il pesce azzurro alla portata di tutti, povero per costi ma molto duttile per la preparazione di squisiti piatti.

Vediamo come preparare le alici con le briciole:

Per 3 persone ci occorreranno 500 gr di alici che andremo a spinare e lavare accuratamente senza romperle lasciando la codina, le lasciamo colare e le posizioniamo in una padella su un fondo di olio di oliva, prezzemolo fresco, il succo di un limone e sale q.b.

Lasciamo cuocere con il coperchio per circa 7 minuti. Intanto sbricioliamo circa 200 gr di mollica di pane bianco e lasciamola abbrustolire in forno fino a doratura. Impiattiamo le alici e mettiamo sopra le briciole. Il nostro piatto è pronto da servire accompagnato da un buon vino bianco.