Sosta a pagamento ad Ascea, ecco le tariffe per l’estate

ASCEA. Il Comune pensa già alla prossima estate. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha approvato le tariffe per la sosta a pagamento per la stagione estiva 2021, ovvero dal primo giugno al 30 settembre. I prezzi, come lo scorso anno, variano da 1 euro a 18 euro e cambiano in base alle località di riferimento.

Sosta a pagamento: i prezzi

Sul territorio comunale il costo per un’ora o frazione di ora sarà di un euro; 2,50 euro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20; 2 euro dalle 20 alle 24. 5 euro il costo del parcheggio per l’intera giornata. 18 euro, invece, è il prezzo per l’intera giornata per camper o autocaravan.

Località Scogliera

Specifiche regole per la sosta a pagamento valgono per località Scogliera, dove le tariffe per la sosta, considerato che si tratta di una zona di alto pregio, sono maggiori. 4 euro per il parcheggio dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20; 2 euro dalle 20 alle 24, 6 euro per l’intera giornata. Nell’uliveto comunale, sempre in località Scogliera, le tariffe sono di 2,50 euro dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20; 5 euro per l’intera giornata.

Sosta a pagamento: gli abbonamenti

L’Ente ha previsto anche degli abbonamenti mensili per la sosta. Per i cittadini il costo dell’abbonamento per l’intera giornata è di 10 euro (15 a luglio e agosto); 25 per i non residenti, purché abbiano immobili ad Ascea o siano dipendenti di attività e uffici. In caso contrario il costo è di 45 euro.

Servizio affidato a terzi

La gestione della sosta in aree a pagamento sarà affidata anche quest’anno a privati.