Oroscopo: Scorpione, l’amore è a un passo da voi

Ariete – Riceverete alcune interessanti proposte di collaborazione: valutate a fondo. Serata in allegria.

Toro – Qualcosa di grosso bolle in pentola nel vostro ufficio. In amore non pretendete troppo.

Gemelli – Nelle discussioni di lavoro non dovete essere aggressivi. In amore occorre maggiore impegno.

Cancro – Con la vostra intraprendenza potrete fare colpo sui superiori. Sorpresa piacevole in amore.

Leone – Trattative di affari poco redditizie: vi conviene lasciar perdere. In amore rischiate un abbaglio.

Vergine – Non avvilitevi per i contrattempi. In amore siete sempre in bilico: non amate le responsabilità.

Bilancia – Giornata lavorativa faticosa, ma ne varrà la pena. In amore avvertite una nota stonata.

Scorpione – Non è la giornata giusta per prendere decisioni: frenate. L’amore è ad un passo da voi.

Sagittario – Nel lavoro dovete vincere la timidezza e farvi avanti. Dall’amore vi aspettavate troppo.

Capricorno – Dovete essere convincenti per un incarico prestigioso. In amore non siate troppo coinvolti.

Acquario – Nel lavoro avete la preparazione e l’intelligenza per arrivare in alto. Dominate la paura in amore.

Pesci – C’è sempre da imparare nella professione. In amore andate con i piedi di piombo.