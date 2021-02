A Piaggine una postazione di ricarica delle bici elettriche

Entra nel vivo il progetto “Il Cilento ti dà la carica” avviato negli anni scorsi da Felitto, Piaggine, Laurino, Valle Dell’Angelo e Sacco.

Esso mira a sostenere investimenti, su piccola scala, tesi allo sviluppo di itinerari turistici e ricreativi del patrimonio culturale, rurale, naturale e storico del territorio dell’Alto Calore, e alla promozione e valorizzazione dello stesso dal punto di vista turistico. Per attuarlo sono state stanziate risorse regionali.

Una novità arriva da Piaggine.

È stata allestita in questi giorni in Piazza Vittorio Veneto la postazione per la ricarica delle bici elettriche dei cicloturisti che transiteranno a Piaggine per le loro escursioni.

Si tratta solo dell’ultima iniziativa posta in essere dal comune guidato dal sindaco Guglielmo Vairo per promuovere la mobilità sostenibile. Le politiche poste in essere dall’amministrazione negli ultimi anni hanno anche permesso a Piaggine di ottenere dalla Fiab il riconoscimento di Comune Ciclabile.