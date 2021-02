27 Febbraio: oggi si festeggia san Leandro

E’ il 58° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 307 giorni

Santi del giorno

San Gabriele dell’Addolorata (Religioso)

San Leandro di Siviglia (Vescovo)

San Baldomero (Suddiacono, Monaco)

Etimologia

Leandro, deriva dal greco leiandros e significa ‘uomo delicato’. La leggenda racconta che il romantico Leandro, innamorato della bellissima Ero, tutte le notti attraversava a nuoto l’Ellesponto per congiungersi con lei. Ma una fatale notte, travolto dal mare tempestoso, annegò.

Proverbio del giorno

Febbraio febbraietto, mese corto e maledetto.

Aforisma del giorno

Poco importa che adoriate nell’anima nostra la Verità: se l’errore governa i vostri fratelli in un altro angolo di questa terra che ci è madre comune, e voi non desiderate e non tentate, per quanto le forze vostre ve lo concedono, rovesciarlo, tradite i vostri doveri. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1900 – Fondato il Partito Laburista

1940 – Scoperto il carbonio-14

Sei nato oggi?

I nati il 27 febbraio possiedono un fortissimo intuito per quel che riguarda i processi che muovono il mondo intorno a loro e spendono una gran parte delle loro energie per arrivare a comprendere i fattori che stanno alla base della vita di ogni giorno: come funzionano le cose, perché le persone agiscono in un determinato modo piuttosto che in un altro, come volgere le circostanze a proprio vantaggio. Il loro animo indagatore riesce ad esplorare anche l’ambito sociale, quello internazionale e universale e, procedendo sempre con circospezione, essi possono contare sulla saggezza acquisita gradualmente dalle esperienze, e spingersi in tal modo verso imprese sempre nuove e più ambiziose.Amano lasciar libera la mente di volteggiare da un argomento all’altro, affrontando i temi più svariati, e in genere si circondano di persone (gli amici, il partner) altrettanto attivi a livello intellettuale.

Celebrità nate in questo giorno

1932 – Liz Taylor

1944 – Mal