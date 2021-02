Pollica: 22 i contagi totali, confermate le restrizioni nel comune

“L’analisi dell’andamento epidemiologico della diffusione del virus evidenzia la necessità di rinnovare le misure restrittive attualmente in vigore sul nostro territorio comunale con alcune correzioni. Complessivamente i nuovi casi positivi sono passati da 19 a 22 e nella giornata di domani saranno completati i tamponi molecolari a cittadini in quarantena già da qualche giorno per comprendere l’evoluzione del contagio”. Così il sindaco di Pollica Stefano Pisani.

Il primo cittadino ha deciso pertanto di rinnovare le misure comunali restrittive fino al 5 marzo.

Il provvedimento prevede:

Non è possibile raggiungere le seconde case

Restano chiusi i bar senza possibilità di servizio di asporto

È necessario rispettare la distanza minima di 2 metri.