Oroscopo: Toro, lottate per il vostro partener Oroscopo di sabato 27 febbraio 2021

Ariete – La vostra ambizione smodata potrebbe farvi prendere qualche abbaglio. Ascoltate il vostro cuore.

Toro – In questo momento siete reduci da un periodo negativo. Se ci tenete al partner dovrete lottare.

Gemelli – La strada per arrivare alla meta nel lavoro è ancora lunga. In amore penerete ma sarete felici.

Cancro – Dovrete adattarvi a situazioni nuove nel lavoro. Un amore muove i primi passi.

Leone – Nel lavoro i cambiamenti in atto possono essere un po’ faticosi. Il vostro fascino ha dei limiti.

Vergine – Siete in espansione anche grazie al vostro intuito. In amore non mostratevi troppo opprimenti.

Bilancia – Sentite l’esigenza di tentare nuove strade: momento favorevole. In amore non gettate la spugna.

Scorpione – Rivedete un progetto di lavoro. In amore c’è tempo per prendere una decisione importante.

Sagittario – Un maggiore impegno nel lavoro farà di voi una persona affidabile. In amore più iniziativa.

Capricorno – Nel lavoro accontentatevi di risultati scaglionati nel tempo. Un amore quasi inafferrabile.

Acquario – Nel lavoro portate avanti le vostre iniziative contro il parere di tutti. Amore difficile e tormentato

Pesci – Grazie a qualche scivolone professionale imparerete a combattere. Un’amicizia sta evolvendo.