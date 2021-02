Oggi si festeggia San Nestore

E’ il 57° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 308 giorni

Santi del giorno

San Nestore di Magydos (Vescovo e Martire)

San Faustiniano (Vescovo di Bologna)

San Porfirio di Gaza (Vescovo)

Etimologia

Nestore, deriva dal latino Nestoris o Nestor e significa ‘conduttore, guida’.

Proverbio del giorno

Febbraio corto e amaro

Aforisma del giorno

L’eloquenza è come la fiamma: ci vuole la materia per accenderla, il moto per attizzarla, e mentre brucia, illumina. (Tacito)

Accadde Oggi

1935 – Watson-Watt dimostra il funzionamento del radar

1982 – Nasce a Milano “Radio Italia”

Sei nato oggi?

I nati il 26 febbraio sono bravissimi a scuotere le altre persone sia a livello emotivo sia mentale e, poiché sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda dei sentimenti e delle emozioni altrui, riescono a turbare profondamente il prossimo. Veri e proprio maestri nell’esercizio della satira e dell’ironia, sanno anche utilizzare le proprie abilità critiche contro i difetti sia degli individui, sia delle istituzioni pubbliche.Grazie alla capacità di immedesimarsi nel prossimo, sono in grado (attraverso il proprio lavoro, o con le loro creazioni) di toccare la corda giusta nel cuore di individui che non conoscono neanche tanto bene o che, addirittura, non hanno mai incontrato di persona. I nati il 26 febbraio nutrono spesso molta fiducia nella loro capacità di mantenersi in buona salute, grazie all’autosuggestione e una visione positiva delle cose. Essi presentano tuttavia un forte bisogno di sensualità, che spesso si manifesta in un intenso amore per il cibo o altri tipi di piacere fisico.

Celebrità nate in questo giorno

1953 – Michael Bolton

1802 – Victor Hugo