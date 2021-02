E’ cilentano il pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo

La pizza cilentana per cantanti, ospiti e staff di Sanremo. A prepararla sarà Salvatore Palmigiano, titolare della pizzeria Il Grappolo di Ascea. Noto per le sue buone pizze fatte con un impasto studiato e ben lavorato, Salvatore Palmigiano è stato selezionato per il ruolo di pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo, l’iniziativa parallela al festival della canzone italiana dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontrano per momenti di intrattenimento e culturali.

Quest’anno, a causa della pandemia, l’evento si svolgerà con notevoli restrizioni. Non ci sarà il pubblico, ma il pizzaiolo cilentano potrà proporre le sue pizze a cantanti e staff.

Salvatore Palmigiano è già noto nel settore. Inoltre è entrato due volte nel Guinnes World Record: nel 2018 e nel 2019 per aver superato, con un team di pizzaioli napoletani, il record di pizze sfornate in 24 ore.

Il pizzaiolo cilentano sarà a Casa Sanremo dall’1 al 5 marzo prossimo.