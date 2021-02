Cimitero di Trentinara: via le barriere architettoniche L'opera sarà finanziata con i fondi del Ministero dell'Interno

Cimitero di Trentinara: via le barriere architettoniche

Ok all’eliminazione delle barriere architettoniche dal cimitero. Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza dell’area esterna e abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero comunale”. L’importo complessivo è di 100.000,00 euro.

L’opera in programma sarà interamente finanziata con il contributo assegnato dal Ministero dell’Interno ai Comuni con popolazioni fino a 5mila abitanti. Questo era destinato ad interventi di messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici.

Per il 2021 il Ministero dell’Interno aveva stanziato in favore dei piccoli comuni circa 500milioni. Le risorse sono state stanziate in proporzione alla popolazione, sulla base dei dati del 2018.

Ai centri con meno di 5000 abitanti erano attribuiti 50mila euro; successivamente è stato assegnato un ulteriore contribuito del medesimo importo.