A Roccadaspide una giornata straordinaria per donare il sangue L'appuntamento è domenica 28 Febbraio, presso l'ospedale di Roccadaspide

A Roccadaspide una giornata straordinaria per donare il sangue

ROCCADASPIDE. In questo periodo di emergenza dovuta soprattutto al Coronavirus le attività delle associazioni che si occupano delle donazioni non si interrompono. Gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, oltre al covid, infatti, ci sono molte altre patologie e la sanità continua ad assistere i pazienti che hanno necessità di cure. Per questo, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, presieduta dal dottor Antonio Casale, sempre attiva sul territorio cilentano, ha organizzato una raccolta sangue straordinaria a Roccadaspide.

Donare il sangue, è un atto d’amore e di solidarietà: è una scelta di cuore che fa bene alla salute e rappresenta un atto di solidarietà verso chi è meno fortunato e ha bisogno del nostro sangue per essere salvato.

Il sangue è un elemento essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è molto importante e necessario soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

L’iniziativa chiamata “Regala la VITA, DONA IL SANGUE” si terrà domenica 28 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’unità di raccolta sangue dell’ospedale di Roccadaspide, al terzo piano.

Tutti coloro che sono interessati possono rivolgersi alla dottoressa Rosalaura Sabetta, la referente dell’iniziativa per la Valle del Calore. Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per il Covid-19.