Zona rossa, De Magistris lancia l’allarme: Campania a rischio

C’è il rischio che la Campania torni zona rossa. A lanciarla l’allarme è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. «È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa», ha sostenuto a radio Crc analizzando l’andamento dell’epidemia nel capoluogo e nella Regione.

Il sindaco si è soffermato in particolare sulle scuole. Sulla chiusura, ha detto «devono intervenire lo Stato o la Regione se si pone una questione di picco sanitario, di terza ondata. Se questo non è avvenuto, evidentemente è perché il Ministero della Salute e le Regioni interessate ritengono di non dovere intervenire e rimbalzano al territorio raccomandando di intervenire qualora ci siano situazioni particolari».

Intanto si è in attesa del nuovo Dpcm anti Covid che resterà in vigore fino al 6 aprile.