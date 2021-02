Positivo studente del “Da Vinci” di Vallo. Non frequentava da inizio febbraio

POLLICA. Ancora un contagio tra gli studenti. Questa volta a risultare positivo è stato un ragazzo di Pollica iscritto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania. Il giovane, però, sembrerebbe che non frequentasse le lezioni da alcune settimane, pertanto il contagio non sarebbe avvenuto in ambito scolastico e non ci sarebbero rischi di ulteriori casi presso l’istituto vallese.

Ieri, sempre a Pollica, era stato registrato anche un altro positivo, già in quarantena perché contatto stretto di un precedente contagiato.

Il sindaco Stefano Pisani, inoltre, ha annunciato una guarigione tra i suoi concittadini.