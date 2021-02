Party in spiaggia a Marina di Camerota: sei giovani nei guai

CAMEROTA. Nonostante i divieti anticovid non rinunciano ad un party in spiaggia. Scelgono la splendida baia della Calanca che si trova a pochi passi dal centro di Marina di Camerota.

Non soddisfatti a fine happy hour lasciano anche sulla spiaggia i segni della loro poca civiltà abbandonando in roca al mare rifiuti di ogni genere. Sono state proprio le bottiglie di birra ed alcol ritrovare sull’arenile a far insospettire gli agenti della polizia locale.

Party in spiaggia, le indagini

Immediatamente hanno avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. Sono stati sufficienti alcuni controlli per risalire ai protagonisti del party in spiaggia non autorizzato.

Si tratta di sei ragazzi del posto tutti minorenni. Hanno organizzato la festa senza preoccuparsi dei divieti e soprattutto incuranti di ripulire la spiaggia.

Sei giovani individuati grazie agli scontrini e alle telecamere

I vigili urbani li hanno identificato dagli scontrini rinvenuti nelle buste della spesa lasciate sulla spiaggia. Sugli scontrini c’era il nome del supermercato dove i ragazzini avevano fatto gli acquisti e l’orario in cui avevano effettuato il pagamento.

I successivi controlli fatti sui video delle telecamere di video sorveglianza installate nei pressi del supermercato ha consentito agli agenti di arrivare alla identità dei minorenni protagonisti del party in spiaggia.

Sono stati tutti identificati. Dopo il richiamo non è escluso per loro qualche provvedimento per l’assembramento. Probabilmente saranno “invitati” anche ripulire la spiaggia.