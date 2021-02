Oroscopo: Capricorno, non sopravvalutate gli amore estivi Oroscopo di venerdì 26 febbraio 2021

Ariete – Siete molto agguerriti e preparati nella professione. In amore vi sentite ancora confusi.

Toro – Nel lavoro fate uno sforzo e poi potrete raccogliere i frutti. In amore non giocate con i sentimenti.

Gemelli – Le circostanze vi forniranno spunti per rilanciare l’attività. Conquisterete la persona che vi intriga.

Cancro – Non avventuratevi in imprese professionali troppo rischiose. Cercate il dialogo con il partner.

Leone – Tra breve potrete dimostrare ai superiori di essere all’altezza. In amore evitate passi falsi.

Vergine – Avete fatto degli ottimi progetti professionali: continuate così. Il partner si sente trascurato.

Bilancia – Giornata non proprio propizia sul piano lavorativo. In amore non avete perduto il vostro fascino.

Scorpione – Nel lavoro proseguite spediti verso la meta prefissata. In amore vale la pena mettersi in gioco.

Sagittario – Non permettete a nessuno di condizionarvi nel lavoro. Tira e molla snervante in amore.

Capricorno – Qualcuno tenta di ostacolare una iniziativa di lavoro. Non sopravvalutate gli amori estivi.

Acquario – Si profila un periodo stimolante nel lavoro: potrete fare carriera. In amore evitate salti nel buio.

Pesci – Prima di fare nuovi progetti di lavoro dovete avere chiare le priorità. Chi vi trascura non vi merita.