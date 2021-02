La pandemia frena anche le attività del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula. Lo ha disposto il sindaco Paolo Imparato. Si torna quindi alla dad.

La decisione di sospendere la didattica in presenza è stata adottata in via precauzionale per il contenimento della diffusione del Covid 19.

La chiusura è stata disposta a partire da domani fino a data da destinarsi.