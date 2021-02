Capaccio Paestum, scuole chiuse fino al 6 marzo

8 giorni di sto alla didattica in presenza per le scuole di Capaccio Paestum. Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. A firmarlo è stato il sindaco Franco Alfieri, alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi che si è registrato nelle ultime settimane. Nella Città dei Templi si sfiorano i cento casi.

Ma il problema principale è rappresentato dalla positività di diversi studenti che hanno indotto già gli istituti scolastici a sospendere in alcuni casi le lezioni in presenza per taluni giorni.

Ora è arrivato il provvedimento del primo cittadino. Le scuole resteranno chiuse fino al prossimo 6 marzo, salvo non siano necessarie ulteriori proroghe. Si torna così alla Dad.