Bruno Bufano entra nel consiglio comunale di Agropoli Bruno Bufano era stato il primo dei non eletti nella lista Agropoli Oltre con 168 preferenze

AGROPOLI. Bruno Bufano entra in consiglio comunale. La surroga è avvenuta durante la seduta di ieri e a seguito delle dimissioni del consigliere Maristella Bonora. Quest’ultima, lo scorso gennaio, aveva scelto di lasciare la carica che ricopriva per motivi personali. Era stata eletta nella lista Agropoli Oltre.

Bruno Bufano in consiglio comunale

Bruno Bufano risultava il primo dei non eletti con 168 voti ottenuti alle amministrative del 2017. «Metterò le esperienze maturate nel corso degli anni al servizio dell’amministrazione e degli agropolesi», ha detto Bufano che sarà nelle fila della maggioranza. Dal sindaco Adamo Coppola gli auguri al nuovo componente dell’assise.

Le polemiche

Prima di entrare in consiglio Bruno Bufano ha rassegnato le dimissioni da membro del cda della società partecipata Agropoli Cilento Servizi.

Tema affrontato dal consigliere di minoranza Gisella Botticchio: «Con le dimissioni si creano due vuoti, in consiglio comunale e nel cda di Agropoli Servizi. I cittadini di Agropoli vogliono capire chi entrerà nella società partecipata». Coppola ha chiarito che sarà il consiglio di amministrazione a decidere. «Noi staremo molto attenti», ha sottolineato Botticchio.

Con l’ingresso di Bruno Bufano si segnala l’ennesimo cambiamento nella formazione del consiglio comunale. Precedentemente si erano dimessi Emidio Cianciola e Monica Pizza per la maggioranza e Consolato Caccamo per la minoranza. Un cambio si era registrato anche in giunta con la revoca dell’incarico al vicesindaco Elvira Serra.