“Personale scolastico impiegato fuori regione si vaccini in Campania”

«Ritengo opportuno, oltre che giusto, consentire anche al Personale Scolastico residente in Campania, che lavora fuori Regione, di poter effettuare la vaccinazione anti Covid-19». Così Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

«Sono tanti i Docenti e non Docenti Campani che lavorano in Scuole fuori dalla nostra Regione, i quali non possono assolutamente pagare il ritardo o le inadempienze di alcune Regioni – evienzia Pellegrino – La Regione Campania è stata tra le prime ad attivarsi per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al Personale Scolastico, Docente e ATA.

Con la stessa efficienza si occuperà anche delle vaccinazioni del Personale Scolastico che lavora fuori Regione».

«In una nota che ho inviato al Dott. Italo Giulivo, responsabile dell’Unità di crisi della Regione Campania, ho chiesto di valutare le più opportune modalità per consentire anche al Personale Scolastico campano che lavora fuori Regione di poter effettuare la vaccinazione anti Covid-19 nella propria Asl di residenza», rivela Pellegrino.

E conclude: «Inoltre sono certo che anche L’Assessore Lucia Fortini si attiverà sul tavolo nazionale per chiedere di uniformare i criteri di vaccinazione per il personale scolastico».