Messa in sicurezza del territorio: pioggia di fondi per Cilento, Vallo e Alburni Per l’anno 2021 sono stati stanziati contributi pari a euro 1.849.343.190,12.

Pioggia di fondi per i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, sistemazione di strade, edifici e scuole.

Per il 2021 questi i fondi assegnati:

Buccino (1 milione per 2 progetti), San Rufo (1 milione), Lustra (750mila euro), Centola (2 milioni per 10 progetti), Castellabate (750mila euro), Sala Consilina (2,4 milioni per quattro progetti), Roscigno (995mila euro), Capaccio Paestum (2,5milioni), Cicerale (410mila euro), Serramezzana (750mila euro), Auletta (998mila euro), Vallo della Lucania 750mila euro), Stella Cilento (750 mila euro), Laurino (1milione), Giungano (999mila euro), Laurito (1 milione per due progetti), Ceraso (700mila euro), Sapri (2,4 milioni per tre progetti), Sessa Cilento (999mila euro), Casal Velino (2,5 milioni per tre progetti), Ogliastro Cilento (997mila euro), Montano Antilia (998mila euro), Polla (1,3 milioni per due progetti), Pollica (999mila euro), Torre Orsaia (998mila euro), Cuccaro Vetere (998mila euro), Pertosa (823mila euro), Laureana Cilento (990mila euro), Padula (2,5 milioni per tre progetti), Perdifumo (1 milione di euro), Castelnuovo Cilento (999mila euro), Caggiano (995mila euro), Felitto (945mila euro), Bellosguardo (999mila euro), Castel San Lorenzo (999mila euro), Montecorice (953mila euro), Alfano (526mila euro), Omignano (985mila euro), Albanella (2,3 milioni per due progetti), Santa Marina (1 milione), Monte San Giacomo (996mila euro), Ottati (997mila euro), Monteforte Cilento (1 milione), Valle dell’Angelo (1 milione).

Per l’anno 2021 sono stati stanziati contributi pari a euro 1.849.343.190,12. Le istanze erano state inviate dai comuni entro il settembre scorso. Nelle ultime settimane gli enti locali stanno rispondendo al bando per la nuova annualità.