Aumentano i contagi a Capaccio: «Si torni alla Dad» Appello per lo stop alla didattica in presenza

CAPACCIO PAESTUM. Aumentano i contagi a Capaccio e i numeri iniziano a far paura. Nella città dei templi, soltanto nelle ultime 24 ore, si sono registrate 16 nuovi positività (con 6 guariti) ed ancora un decesso. Il numero totale dei contagiati sale a 92, con ben 258 persone in quarantena fiduciaria. Numeri che sono aumentati esponenzialmente nelle ultime settimane. Ecco perché in molti iniziano a temere la situazione.

Contagi a Capaccio Paestum, l’intervento del consigliere Sica

Sul caso è intervenuto anche Vincenzo Sica, consigliere comunale di minoranza e medico che si dice «preoccupato per la gravità della diffusione in ambiente scolastico e parascolastico, del contagio da Covid 19, soprattutto delle forme di infezioni completamente asintomatiche, che in quanto tali rischiano, attraverso il contagio scolastico di coinvolgere silenziosamente, in maniera importante, soggetti vulnerabili ed a rischio, degli ambiti familiari, con ulteriori appesantimenti delle catene di contagi».

Le richieste

Alla luce dei contagi a Capaccio, Sica ha chiesto al sindaco Franco Alfieri «di voler prendere in considerazione la necessità di attivare per tutti gli istituti scolastici del nostro Comune l’insegnamento a distanza. Questa decisione, almeno finché sul territorio non avremo ottenuto una sufficiente immunizzazione vaccinale».

Non solo: Sica sollecita anche un potenziamento di «tutte le necessità tecnologiche utili a garantire una proficua resa educativa della Dad a tutti gli studenti, intervenendo a favore di famiglie in difficoltà economiche e concorrendo alla risoluzione di eventuali difficoltà tecnologiche attualmente registrate».

Infine l’invito a continuare «un processo di screening a tutto campo per individuare e delimitare i contagi ormai già consolidati nella popolazione. I medici di Medicina Generale hanno già dato ampia disponibilità in tal senso».