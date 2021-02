18 anni fa moriva Alberto Sordi

E’ il 55° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 310 giorni.

Santi del giorno

Beato Costanzo Servoli da Fabriano (Domenicano)

San Sergio (Martire)

San Modesto di Treviri (Vescovo)

Sant’Evezio di Nicomedia (Martire)

Sant’Etelberto (Re del Kent)

Sant’Edilberto (Re dei Canzii in Inghilterra)

Etimologia

Costanzo, variante di Costante, nome di origine latina che deriva dal verbo constare “stare fermo, saldo” e che significa “fermo, risoluto”.

Proverbio del giorno

A San Mattia la neve per la via.

Aforisma del giorno

Figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l’insegnamento di tua madre. (Salomone)

Accadde Oggi

1955 – “Marcellino pane e vino” al cinema

Sei nato oggi?

A volte la vita non si mostra molto generosa con te, ma tu possiedi una saggezza ed una forza d’animo interiore che ti porta a considerare le prove, cui devi sottostare, come occasioni di rafforzamento e arricchimento interiore. Arriverai a costruire, sia nel lavoro che in amore, quel che desideri e il frutto delle tue fatiche si rivelerà tanto più prezioso quanto più te lo sarai guadagnato.

Celebrità nate in questo giorno

1955 – Steve Jobs

1965 – Alessandro Gassmann

1931 – Marta Marzotto

Scomparsi oggi

2003 – Alberto Sordi

1990 – Sandro Pertini