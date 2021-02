Saut di Acciaroli: c’è il bando per l’ammodernamento

POLLICA. E’ stato pubblicato il bando per i lavori di ammodernamento del Saut di Acciaroli. Importo a base di gara è di circa 388mila euro, di cui 265mila per i lavori e la parte restante per la manodopera. Serviranno sei mesi per completare gli interventi dal momento della consegna. Il termine ultimo per inviare le offerte è fissato nel prossimo 25 marzo (ore 12). Il 2 aprile verranno aperte le buste.

Saut di Acciaroli: i lavori

Per la comunità di Pollica una buona notizia quella dei lavori che interesseranno il Saut di Acciaroli. Da tempo, infatti, si chiedeva non solo un potenziamento della struttura in termini di personale ma anche un miglioramento dei locali.

Le iniziative del Comune

Il Comune di Pollica negli anni ha messo in campo varie iniziative per migliorare – nei limiti delle sue competenze – l’offerta sanitaria sul territorio riuscendo a raggiungere egregi risultati.

Ora è il momento di eseguire interventi anche sulla struttura che ospita il Saut di Acciaroli. Un punto di riferimento importante per questo lembo di territorio cilentano, in particolare durante la stagione estiva.

I lavori potranno essere completati entro il prossimo inverno.