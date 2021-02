No time to die: slitta ancora l’uscita del film girato anche a Sapri Per il film uscita il prossimo autunno

SAPRI. Slitta ancora la data di uscita di “007 – No Time to Die”, il nuovo atteso capitolo con protagonista James Bond che ha avuto anche Sapri come location. La pellicola era attesa già per la primavera scorsa ma poi si è deciso per il rinvio a causa del covid. Nelle sale sarebbe dovuta quindi arrivare il prossimo 12 novembre. Lo confermava la locandina del film diretto da Cary Fukunaga, il 25esimo atto della saga sull’investigatore più famoso della storia del cinema. L’emergenza ha poi imposto lo slittamento al 2 aprile, ma neanche questa è la data definitiva.

007 No time to die, nuovo rinvio

007 – No time do die arriverà nelle sale soltanto nell’autunno 2021. Bisognerà dunque attendere ancora alcuni mesi per poter ammirare Daniel Craig nella sua ultima interpretazione dell’agente segreto.

Questa volta, però, il covid non è l’unica casua dell’ennesimo rinvio. C’è da rispettare anche esigenze pubblicitarie.

I motivi del rinvio

«Come da tradizione per opere di altissimo calibro come questa sono diversi i brand che concorrono ad accaparrarsi visibilità, offrendo orologi, auto, abbigliamento, gadget tra cui smartphone – spiega Claudio Pofi di AfDigitale – Una lunga storia di posizionamento prodotti che oltre al marchio di bandiera come Aston Martin, per gli orologi vanta la partecipazione di Rolex, Breitling, Omega, Gruen, Seiko, Tag Heuer passando per fotocamere come Canon, Nikon, Olympus e Leica».

«Ed è proprio per questo che No time to die potrebbe necessitare di nuove riprese a causa del product placement di Nokia, con dispositivi che erano aggiornati e meritavano visibilità circa quindici mesi or sono (la prima uscita era prevista a novembre 2019). Operazione marketing/commerciale con relativa campagna che sarebbe stata in ritardo già a inizio inverno 2020, figuriamoci alla (potenziale) uscita per il momento prevista il prossimo ottobre», conclude Pofi.